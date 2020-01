Moje rokovanie so SAD Zvolen

V našom meste to momentálne strašne vrie pre spor SAD Zvolen s BBSK, ktorý včera vyústil do vyhlásenia, že autobusy SAD Zvolen od zajtra prestanú premávať na prímestských linkách, ktoré nie sú zazmluvnené osobitnými zmluvami.

Čiže asi 120 spojov. Nikde nie je uvedené, ktoré autobusy ostanú premávať. Na stránke SAD Zvolen je vyvesený "dôležitý oznam", ktorý informačne obsahuje menej ako to, čo som napísala vyššie, plus odporúčanie, že občania majú volať rovno predsedovi alebo jeho synovi, sú tam vysvetlené rodinné vzťahy na BBSK, fotky a ich telefónne čísla. BBSK oznámil, že sa pokúša so SAD Zvolen rokovať.

Taký je momentálny stav, ktorý nejdem rozoberať. Ja som už totiž so SAD Zvolen rokovala, resp. tiež som sa pokúšala. V tom spore vyššie ide o desaťtisíce eur, mne ide o 45 centov.

Vo Zvolene, rovnako aj v ostatných mestách a dedinách, ktoré "obhospodaruje" (vlastne teraz ani nie), funguje systém čipových kariet alebo platby hotovosťou. Jednosmerný lístok na MHD Zvolen stojí pre dospelú osobu 0,60 €, ak platíte hotovosťou, alebo 0,50 €, ak platíte kartou. U nás platia aj dôchodcovia, síce menej, ale platia, takže aj tí majú svoje karty alebo zháňajú drobáky. Kartu si vybavíte tradične v kancelárii SAD Zvolen na autobusovej stanici, za malý poplatok, ale dlhodobo sa oplatí. Na kartu si nabijete nejakú sumu buď v kancelárii, alebo priamo u vodiča. U vodiča sa dá na kartu nabiť len od 5 eur vyššie, vraj tak majú nastavené strojčeky. Samozrejme, ak si chcete nabiť 5 - 20 eur a máte bankovku v hodnote 50 alebo 100 €, máte zároveň aj problém, ale o tom tu nechcem, lebo väčšinou sa dá na situáciu vopred pripraviť a v krajnom prípade Zvolen nie je zasa až také veľké mesto, aby ste sa kamkoľvek nedostali do dvoch troch hodín pešo. Pri nástupe do autobusu (prednými dverami) priložíte kartu k strojčeku, z karty sa vám stiahne 50 centov a strojček vytlačí lístok. Jasná a jednoduchá vec.

Pred pár rokmi sa po neviemkoľkej "úprave cestovného" stalo, že mi na karte zostal zostatok 0,45 €. Samozrejme, keď si nabijem 5 €, mám tam 5,45 €. Ale keďže lístok stojí 0,50 €, nikdy nemôžem ísť na kartu do nuly, pretože za 0,45 € si lístok nekúpim. Napriek tomu tam tých 0,45 € svieti a klame, že na karte mám peniaze. OK, mám, ale nemôžem ich použiť.

Nejaký čas ma to štvalo, až som sa rozhodla, že túto vec konečne vyriešim. Poprosila som teda šoféra, aby mi nabil na kartu 5 centov, nech sa to konečne dorovná.

"Nemôžem," povedal šofér. Aby som bola presná, zasmial sa, že čo to od neho chcem, ale chápem a okrem toho ináč vychádzame dobre. "Môžem nabiť len od 5 euro," povedal.

"Tak mi nabite 5 eur a 5 centov."

Pobavil sa na tom a dal mi jemne najavo, že už akomak zdržiavam. Vraj mám ísť do kancelárie SAD Zvolen na stanicu, kde som si vybavovala kartu.

Veď dobre, ja sa proti systému nezvyknem búriť. Takže som si vyhradila čas a zašla som na stanicu do kancelárie. Tam som panej pri pulte vysvetlila, o čo ide, a že si chcem dorovnať ten zostatok na karte, aby bol použiteľný.

"Ale ja vám to nemôžem urobiť, to sa nedá!" odpálila ma pani.

"Ako to, že sa to nedá? Veď do počítača môžete predsa nahodiť ľubovoľnú sumu."

"Nie, nemôžem, my to tak máme nastavené."

Trochu som začudovala a snažila sa zorientovať v situácii. Po pár návrhoch, ktoré tiež zamietli, som vyrukovala s tým, že neoprávnene zadržiavajú mojich 45 centov, ktoré som im poskytla podľa našej zmluvy vopred ako zálohu na prepravné, ale z ich strany je zmluva nedodržaná, keďže technické podmienky ich plnenia mi bránia využívať to, čo som zaplatila.

Pani si zavolala na pomoc kolegyňu a svorne došli k záveru, že by problém mohol vyriešiť ich ajťák. Samozrejme, že mu zo svojej do jeho kancelárie nevolali, aby mi pomohli. Ani mi nedali jeho telefónne číslo, ale aspoň si spomenuli na nejaké meno. Mimochodom, bolo nesprávne.

Keď som došla domov, našla som si kontakt na vedúceho oddelenia IT na stránke SAD Zvolen a napísala mu mail, kde som mu opísala situáciu a požiadala ho o riešenie. A dostala som odpoveď:

"V centre pre styk s cestujúcimi na AS Zvolen nie je možné požadovanú transakciu vykonať. Vieme Vám pomôcť priamo v sídle SAD Zvolen, Balkán 53. Dobitie kreditu v minimálnej výške 2,05€ alebo 3,05€, prípadne v inej podobnej sume Vám vie zrealizovať pani T. a v utorok, stredu a vo štvrtok budúci týždeň. Dohodnite si s ňou prosím termín," pričom tam bolo uvedené meno a telefónne číslo na danú pani.

Keďže sídlo SAD Zvolen je v takej časti mesta, kam by som sa musela odviezť MHD SAD Zvolen za 0,50 €, dosiaľ som na toto odporúčanie nereflektovala. Tiež mi je blbé obťažovať pani T., aby si musela na mňa a náročný úkon dobiť 2,05 € na moju kartu vymedzovať extra termín. A okrem toho, nechce sa mi preto brať pol dňa dovolenky.

Pointu to zatiaľ nemá. Ale priala by som si, aby nejakú prijateľnú pointu mal aspoň ten problém v úvode.